 
«  
  »

«Америкосы приволокли подкрепление им, оружие. Там Америка и весь мир»: СБУ перехопила розмову окупантів, шокованих підтримкою України

телефон меседжер

СБУ перехопила чергові розмови загарбників, які обговорюють між собою підтримку України всім світом.

Це різко контрастує з «підкріпленням» загарбників, оскільки їм везуть «молодих довбнів», у яких навіть бронежилетів немає.

«Америкосы приволокли подкрепление им, оружие. Там Америка и весь мир, нах*й! Все туда ху*рят, понял, подкрепление им, бл*дь! Все против россии», – говорить один окупант іншому.

Він додає, що розмовляв із колегою, який займається поповненням для їхньої армії. «Пиз*ец, говорит, братан, пиз*ец. Молодняк, говорит, долбо*бы едут. Я вообще в ах*е. Заехали туда, а они без броников, без них*я. Пошли в магазин пиво покупать…» – бідкається рашист.

25 мая, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  