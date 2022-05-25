«Америкосы приволокли подкрепление им, оружие. Там Америка и весь мир»: СБУ перехопила розмову окупантів, шокованих підтримкою України

СБУ перехопила чергові розмови загарбників, які обговорюють між собою підтримку України всім світом.

Це різко контрастує з «підкріпленням» загарбників, оскільки їм везуть «молодих довбнів», у яких навіть бронежилетів немає.

«Америкосы приволокли подкрепление им, оружие. Там Америка и весь мир, нах*й! Все туда ху*рят, понял, подкрепление им, бл*дь! Все против россии», – говорить один окупант іншому.

Він додає, що розмовляв із колегою, який займається поповненням для їхньої армії. «Пиз*ец, говорит, братан, пиз*ец. Молодняк, говорит, долбо*бы едут. Я вообще в ах*е. Заехали туда, а они без броников, без них*я. Пошли в магазин пиво покупать…» – бідкається рашист.