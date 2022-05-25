Єврокомісія запропонувала визнати ухиляння від санкцій злочином та спростити конфіскацію активів

Європейська комісія 25 травня оприлюднила пропозиції для посилення боротьби з ухилянням від санкцій та конфіскації активів, пов’язаних із російськими олігархами.

За повідомленням Єврокомісії олігархи, проти яких були запроваджені санкції ЄС, намагаються уникнути конфіскації своїх активів — приміром, направляючи яхту в міжнародні води або передаючи активи у власність третім особам чи офшорним компаніям.

“Замороження активів, які контролюються олігархами й іншими пов’язаними з російською агресією особами, є ключовим у підриві діяльності російської воєнної машини. Для цього важливо посилювати заходи зі швидкого відстеження й виявлення таких активів”, — наголошують у ЄК.

Для цього Єврокомісія пропонує дві дії: по-перше, додати порушення санкційного режиму ЄС до переліку злочинів ЄС; а по-друге, посилити заходи з конфіскації та відновлення активів, які “матимуть значний вплив на боротьбу з організованою злочинністю”.