Прем’єр Нідерландів скептично висловився про надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС

Про це повідомляє NLTimes.

За його словами, Україні у червні можуть запропонувати замість повноцінного статус потенційного кандидата на вступ до Європейського Союзу.

«Одна з можливостей полягає в тому, що Україна стає потенційним кандидатом на вступ і їй повідомлять, скільки кроків ще треба зробити, щоб отримати цей статус. Так вже було з Боснією і Герцеговиною. Це допоможе гарантувати, що український уряд не буде демотивовано», — сказав Рютте.

Він додав, що до російського вторгнення Україна була дуже далеко від статусу кандидата.