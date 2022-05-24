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Прем’єр Нідерландів скептично висловився про надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС

Прем’єр-міністр Нідерландів висловив сумнів, що Україна у червні 2022 року отримає статус кандидата на вступ до Євросоюзу

Про це повідомляє NLTimes.

За його словами, Україні у червні можуть запропонувати замість повноцінного статус потенційного кандидата на вступ до Європейського Союзу.

«Одна з можливостей полягає в тому, що Україна стає потенційним кандидатом на вступ і їй повідомлять, скільки кроків ще треба зробити, щоб отримати цей статус. Так вже було з Боснією і Герцеговиною. Це допоможе гарантувати, що український уряд не буде демотивовано», — сказав Рютте.

Він додав, що до російського вторгнення Україна була дуже далеко від статусу кандидата.

24 мая, 2022 | Category: Мир, Новости, Украина

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