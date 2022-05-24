Орбан запроваджує в Угорщині надзвичайний стан

З півночі середи, 25 травня, в Угорщині вводять надзвичайний стан.

Про це повідомив прем’єрміністра країни Віктор Орбан, передає Hirado.hu.

“Уряд реалізує своє право відповідно до Основного закону оголосити військовий стан з півночі сьогоднішнього дня. Як і надзвичайний стан, введений під час епідемії, це дозволить уряду негайно відреагувати та захистити Угорщину та угорські сім’ї всіма можливими засобами”, – заявив він.

За словами Орбана, Угорщина повинна залишатися осторонь війни в Україні та захищати свою фінансову безпеку – що потребує простору для маневру та негайних дій.

“Ця війна становить постійну загрозу для Угорщини, ставить під загрозу нашу фізичну безпеку, а також ставить під загрозу енергопостачання та фінансову безпеку економіки та сімей. Ми бачимо, що війна та санкції у Брюсселі призвели до величезних економічних потрясінь та різкого зростання цін”, – пояснив він причини такого рішення.

Орбан пообіцяв тримати громадян в курсі рішень, що будуть прийняті урядом.