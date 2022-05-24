На південному фронті ворог посилив авіаудари та готується до наступу, підтягуючи резерви з Криму, — Генштаб

На Південнобузькому напрямку ворог проводив заходи інженерного та логістичного забезпечення своїх військ, гатив з мінометів і реактивних систем залпового вогню
Про це повідомляють у щоденному зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Відбувались обстріли з мінометів, реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та велась контрбатарейна боротьба.
Російські загарбники завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Миколаївка. Проводять заходи інженерного та логістичного забезпечення своїх військ.
На тимчасово окупованій території АР Крим противник формує резервні підрозділи для ведення бойових дій на території України, зазначають у Генштабі.
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