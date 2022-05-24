Маріуполь: під завалами багатоповерхівки знайшли близько 200 тіл – радник мера

У Маріуполі під час розбору завалів багатоповерхівки виявили близько 200 тіл з високим ступенем розкладання.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram

Пряма мова Андрющенка: «Маріуполь. Могильник. При розборі завалів багатоповерхівки в районі приміської АЗС-2 по пр. Миру в підвалі знайшли близько 200 тіл загиблих під завалами з високим ступенем розкладання».

Деталі: За його словами, місцеві жителі відмовились збирати та упаковувати тіла загиблих, тому МНС Росії залишило місце робіт. Тіла загиблих залишились на місці, і тепер через частково розібрані завали майже у всьому кварталі чути сморід.

Андрющенко також додав, що в місті фактично зупинився процес перепоховання з дворів багатоповерхівок.

Наразі роботи з поховання та ексгумації виконує так звана «Державної корпорації «Ритуал»» з Донецька. Але для «офіційного» безкоштовного перепоховання треба дочекатись черги, самостійно привезти тіло загиблого в «морг», заявивши, що його тільки виявили, або погодитись на запис відео, на якому необхідно сказати, що загиблий був убитий саме українською армією.

Андрющенко підкреслив, що через такі умови в імпровізованому моргу біля «Метро» на вулиці складено в пакетах велику кількість трупів. Таким чином Маріуполь зараз перетворився на суцільне кладовище.