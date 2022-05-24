Буданов пояснив, чому розвідка чекає на переломний момент у війні в серпні

Про це Буданов заявив у інтерв’ю Українські правді.

«До серпня кількість озброєння, яке постачається в Україну, набуде вже вагомих кількостей. Ви маєте розуміти, що від часу оголошення про постачання озброєння є наступні етапи. Перше – це надходження озброєння в країну, друге – опанування цих озброєнь. І лише на третьому етапі – початок її використання. Це все займає певний проміжок часу», — розповів Буданов.

Він додав, що раніше серпня достатньої кількості необхідного військовим озброєння на фронті не буде.

«З серпня це все вже буде знаходитися у військових частинах і активно почне використовуватися у бойових діях. Саме тому почнеться переломний момент. Бо зараз нам катастрофічно не вистачає важкого озброєння», — сказав Буданов.

Він зазначив, що на згасання активної фази війни варто чекати до кінця 2022 року та пояснив, що має під цим на увазі.

«Активна фаза – це активне ведення бойових дій. Це баталії приблизно того рівня, що відбуваються зараз, коли з рук в руки переходять цілі населені пункти. Оця активна фаза має значно скоротитися до кінця року. Вона зведеться майже до нуля», — переконаний Буданов.