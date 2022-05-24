82% українців назвали неприпустимими жодні поступки територією заради досягнення миру

Про це повідомив Київський міжнародний інститут соціології у релізі.

«У всіх регіонах України більшість населення проти будь-яких територіальних поступок. Навіть на Сході, який зараз зазнає інтенсивних боїв, 68% проти поступок (готові на поступки – лише 19%), а на Півдні – 83% проти поступок (готові – лише 9%)», – зазначив КМІС.

Загалом неприпустимими поступки територією назвали 82% респондентів, навіть якщо війна триватиме довше і через це будуть загрози незалежності, свідчать результати опитування. Його провели у відповідь на недощавно оприлюднену редакційну статтю у New York Times з закликом до «територіальних поступок» з боку України.

«За декілька місяців до повномасштабного вторгнення співробітники КМІС мали ряд розмов з представниками західних ЗМІ і ми можемо відзначити, що часто простежувалося досить глибоке нерозуміння реалій України та українців, навіть попри ряд надійних результатів соціологічних опитувань (що далі продовжилося у формі «Київ упаде за 3 дні» та інших подібних «експертних» міркуваннях західними «спеціалістами»)», – зазначав інститут.

Згідно з його опитуванням, лише 10% респондентів вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій.

У КМІС підкреслюють, що опитування засвідчило підтримку відмови від поступок Росії навіть серед респондентів із окупованих територій.

«Серед респондентів, що зараз проживають на окупованих територіях, 77% проти будь-яких територіальних поступок (готові на поступки – 18%). При цьому серед тих, хто після 24 лютого 2022 року виїхав з територій, які були окуповані, 82% виступають проти будь-яких поступок (підтримують поступки – лише 5%)», – зазначили дослідники.

Опитування було проведено 13-18 травня серед 2 тис. респондентів методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Респонденти представляли всі регіони України, крім тимчасово окупованого Криму.