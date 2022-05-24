Європейський Союз затвердив четвертий транш військової допомоги Україні на суму 500 млн євро.

Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

«Зброя для нашої перемоги. ЄС затвердив четвертий транш військової допомоги Україні у розмірі 500 млн євро. Дякуємо союзникам», – зазначив Єрмак.

Він також наголосив, що Україні потрібно «багато і швидко – втрачати час більше не можна».

Після ухвалення трьох траншів військової підтримки на загальну суму 1,5 млрд цього року четвертий транш додасть до них 500 млн євро, в результаті чого загальна сума складе 2 млрд євро.