Зеленский призвал ввести «максимальные» санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме, призвал ввести «максимальные» санкции против России.

В своем виртуальном выступлении в понедельник он сказал, что для прекращения российской агрессии санкции должны идти дальше, включив в себя нефтяное эмбарго, блокировку всех банков страны и полное прекращение торговли с Россией.

Зеленский заявил, что Украине удалось замедлить наступление России, и а мужество ее народа привело к небывалому единству демократического мира.

Он призвал к полному уходу иностранных компаний из России, чтобы не поддерживать ее войну.

Основатель Всемирного экономического форума заявил, что война России в Украине, а также изменение климата и состояние мировой экономики являются ключевыми вопросами встречи представителей деловых кругов и правительственных лидеров в швейцарском Давосе.

В своем приветственном слове Клаус Шваб сказал, что «эта война действительно является поворотным моментом в истории, и она изменит наш политический и экономический ландшафт в ближайшие годы».

Он также заметил, что мир находится «в самом конце самой серьезной катастрофы в здравоохранении за последние сто лет – COVID-19».

Ежегодное заседание Всемирного экономического форума началось в Давосе в понедельник.

Деревня в Швейцарских Альпах превратилась в фешенебельное место проведения четырехдневного конгресса, посвященного, как утверждается, тому, чтобы сделать мир лучше. Мероприятие возобновилось в очном формате после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией COVID-19. Из-за нее в этом году также были сдвинуты даты форума, который обычно проводится зимой.

Тысячи руководителей компаний, правительственных чиновников и других важных лиц собрались, чтобы пообщаться и принять участие в панельных дискуссиях по таким темам, как устойчивое развитие, изменение климата и война России против Украины.

Участники форума также посещают павильоны, установленные такими компаниями, как Intel, Accenture и Meta.

Выступление Зеленского стало одним из главных событий первого дня форума. Кроме того, в Давос приехала большая делегация украинского правительства, которая будет разъяснять необходимость увеличения помощи Украине со стороны Запада в ее борьбе против России.