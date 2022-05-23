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З України після початку повномасштабної війни виїхали понад 6,5 млн людей

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну понад 6,5 млн українців вимушено виїхало за кордон

Про це повідомляє Управління Верховного комісара (УВКБ) ООН у справах біженців.

З України виїхала 6 552 971 людина.

Найчастіше українці виїжджають в:

  • Польщу — понад 3,5 млн осіб,
  • Румунію — понад 961 тисяча,
  • Росію — понад 919 тисяч,
  • Угорщину — понад 644 тисячі,
  • Молдову — понад 471 тисяча,
  • Словаччину — понад 442 тисячі,
  • Білорусь — понад 27 тисяч.

Згідно з даними ООН, 8 млн українців стали внутрішніми переселенцями.

23 мая, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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