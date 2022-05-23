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Українські партизани знову пошкодили бронепотяг РФ на Запоріжжі Литва пропонує провести військово-морську операцію для експорту зерна з заблокованих Росією портів України » З України після початку повномасштабної війни виїхали понад 6,5 млн людей З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну понад 6,5 млн українців вимушено виїхало за кордон Про це повідомляє Управління Верховного комісара (УВКБ) ООН у справах біженців. З України виїхала 6 552 971 людина. Найчастіше українці виїжджають в: Польщу — понад 3,5 млн осіб,

Румунію — понад 961 тисяча,

Росію — понад 919 тисяч,

Угорщину — понад 644 тисячі,

Молдову — понад 471 тисяча,

Словаччину — понад 442 тисячі,

Білорусь — понад 27 тисяч. Згідно з даними ООН, 8 млн українців стали внутрішніми переселенцями.