З України після початку повномасштабної війни виїхали понад 6,5 млн людей

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну понад 6,5 млн українців вимушено виїхало за кордон
Про це повідомляє Управління Верховного комісара (УВКБ) ООН у справах біженців.
З України виїхала 6 552 971 людина.
Найчастіше українці виїжджають в:
- Польщу — понад 3,5 млн осіб,
- Румунію — понад 961 тисяча,
- Росію — понад 919 тисяч,
- Угорщину — понад 644 тисячі,
- Молдову — понад 471 тисяча,
- Словаччину — понад 442 тисячі,
- Білорусь — понад 27 тисяч.
Згідно з даними ООН, 8 млн українців стали внутрішніми переселенцями.
Leave a Reply