Войска РФ в Украине вновь планируют форсировать Северский Донец

Российские войска продолжают попытки установить полный контроль над территориями Донецкой и Луганской областей и обеспечить сухопутный коридор в аннексированный Крым, говорится в очередной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

По данным украинского командования, обстрелы продолжаются вдоль всей линии фронта. На Славянском направлении российские военные пытаются возобновить наступательные действия – в частности, планируют наведение переправы для форсирования реки Северский Донец. «Наблюдается сосредоточение спецтехники наведения понтонно-мостовой переправы. Для усиления группировки войск и активизации наступления оккупанты перебрасывают дополнительные подразделения», – отмечают в Генштабе ВСУ.

Украинские войска несколько раз уничтожали российские понтонные переправы через Северский Донец. Британская разведка сообщала о значительных потерях России при попытке пересечь эту реку.

По данным украинских властей, в войне против Украины Россия уже потеряла 29 000 своих военных, в том числе 150 за последние сутки. Москва о своих потерях в последнее время не сообщает. 25 марта лишь во второй раз с начала масштабного вторжения российская сторона заявила, что в ходе боевых действий 1351 российский военнослужащий погиб, еще 3825 – получили ранения.