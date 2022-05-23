Українські партизани знову пошкодили бронепотяг РФ на Запоріжжі

Українські партизану знову пошкодили бронепотяг російських військ у Мелітопольському районі Запорізької області.
Про це розповіли на сторінці Запорізької ОВА в Telegram.
«Керівник ЗОВА Олександр Старух повідомив, що в черговий раз партизани пошкодили бронепотяг окупаційних військ у Мелітопольському районі», – йдеться в повідомленні.
Крім того, упродовж минулої доби, 22 травня, українські захисники знищили на Запоріжжі ворожий контрольно-спостережний пункт батальйону та позицію бойової охорони. Також було ліквідовано 26 російських військовослужбовців, а ще 20 дістали поранення.
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