«Виробничий процес неможливий»: Артемсіль через війну зупинила роботу З України після початку повномасштабної війни виїхали понад 6,5 млн людей » Українські партизани знову пошкодили бронепотяг РФ на Запоріжжі Українські партизану знову пошкодили бронепотяг російських військ у Мелітопольському районі Запорізької області. Про це розповіли на сторінці Запорізької ОВА в Telegram. «Керівник ЗОВА Олександр Старух повідомив, що в черговий раз партизани пошкодили бронепотяг окупаційних військ у Мелітопольському районі», – йдеться в повідомленні. Крім того, упродовж минулої доби, 22 травня, українські захисники знищили на Запоріжжі ворожий контрольно-спостережний пункт батальйону та позицію бойової охорони. Також було ліквідовано 26 російських військовослужбовців, а ще 20 дістали поранення.