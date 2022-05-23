Українці продовжують масово повертатися додому: лише за добу з-за кордону приїхали майже 44 тисячі людей

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає «Еспресо.Захід«.

З України минулої доби вибули понад 32 тисячі людей. Більше ніж 19 тисяч з них перетнули кордон на польсько-українській ділянці, решта прослідували до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови. Водночас прибули до України за добу понад 47 тисяч людей, з них майже 44 тисяч – українці.

«Тенденція щодо збільшення кількості громадян, які повертаються до України, наразі зберігається», — зазначили прикордонники.

Також за добу 22 травня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули майже 80 тисяч людей. Проїхали через кордон понад 18 тисяч транспортних засобів.

Крім того, оформлено 162 вантажівки з гуманітарною допомогою.

Прикордонники нагадують, що відстежувати завантаженість пунктів пропуску для перетину кордону до ЄС і Молдови (у Чернівецькій області) можна на фейсбук-сторінці Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон. Дані оновлюються кожні три години.