Україна отримає 105-мм гаубиці L119

Збройні Сили України отримають причіпні гаубиці L119 калібру 105-мм.

Українських артилеристів навчатимуть військові з Нової Зеландії, повідомляє The Defense Post.

Сьогодні уряд Нової Зеландії оприлюднив плани навчити певну кількість українських військових використовувати польову артилерію.

Прем’єр-міністр Джасінда Ардерн повідомила, що її кабінет погодився направити до Європи 30 військовослужбовців Сил оборони Нової Зеландії (NZDF) для навчання українських артилеристів використовувати 105-мм гаубиці L119.

«Ми чітко заявляли про те, що Росія атакувала Україну , що такий кричущий напад на невинні життя та суверенітет іншої країни є неправильним, – сказала Ардерн. Наша відповідь включала не лише засудження Росії, а й практичну підтримку України».

105-мм гаубиця L118. Фото: Irish Defence Forces Тренування новозеландськими фахівцями українських військових розпочнуться в червні та триватимуть до кінця липня.

Навчання кожної обслуги займе близько тижня, тренування заплановані для 230 українських артилеристів. Загалом буде підготовлено близько 30 гарматних розрахунків.

Підготовку координуватиме Велика Британія, яка забезпечить переліт новозеландських військових і надасть боєприпаси та інше потрібне обладнання для навчання.

У свою чергу, Нова Зеландія передасть Україні близько 40 гарматних прицілів, а також невелику кількість боєприпасів для навчальних цілей.

105-мм гаубиці L118. Фото з відкритих джерел Раніше Нова Зеландія направила в Європу літак C130 Hercules і персонал NZDF для надання Україні розвідувальних, транспортних та матеріально-технічних засобів.

Минулого місяця повідомлялося, що Велика Британія може передати Україні легкі гаубиці калібру 105 мм.

L119 – це легка 105-мм причіпна гармата, призначена для підтримки піхоти, десантних військ та штурмових груп. Гаубиця має ручне заряджання і здатна ефективно знищувати легкоброньовану техніку і піхоту. Максимальна дальність пострілу в залежності від боєприпасу може становити від 11 500 до 19 000 метрів.