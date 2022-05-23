У Харкові відновлює роботу метро, проїзд впродовж першого тижня буде безкоштовним

Про це інформує харківський міський голова Ігор Терехов.

Повідомляється, що 24 травня вперше з моменту повномасштабного нападу Росії харківський метрополітен відновить свою роботу.

За словами Терехова, потяги підземки почнуть рух о 7:00 та ходитимуть з інтервалом у півгодини.

«Хочу одразу сказати: оскільки економіка Харкова лише почала відроджуватись, складно зрозуміти пасажиропотік. І в перші дні роботи метрополітену потяги ходитимуть з інтервалом о півгодини. Поступово зі збільшенням кількості пасажирів зменшуватиметься інтервал. При цьому ми змінюватимемо логістику наземного транспорту таким чином, щоб харків’янам зручно було пересуватися по всьому місту», — прокоментував мер.

Крім того, міськрада зазначає, що у перший тиждень проїзд буде безкоштовним.