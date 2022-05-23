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США планують відправити до України спецпризначенців для охорони посольства у Києві

Посольство США в Україні

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За даними джерел видання, у разі, якщо таке рішення буде ухвалено, спецпідрозділ займатиметься виключно охороною посольства.

Крім того, обговорюється відновлення присутності в Україні морських піхотинців, які зазвичай охороняють диппредставництва США по всьому світу. Офіційних запитів із цього приводу ще не було.

WSJ звертає увагу, що плани з відправки військових до України контрастують із попередніми заявами Вашингтону, який обіцяв не робити цього.

Посольство США 18 травня відновило роботу в Києві після тримісячної перерви. Наразі його охороною займається Служба дипломатичної безпеки при Держдепі.

23 мая, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США

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