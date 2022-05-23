Ракетний удар по Десні на Чернігівщині: під уламками знайшли 87 загиблих

Під уламками у селищі Десна на Чернігівщині знайшли 87 тіл загиблих. Окупанти завдали удар зранку 17 травня.
Про це президент Володимир Зеленський заявив під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.
«Сьогодні ми припинили роботи на Десні — під уламками 87 жертв. Життя — це майбутнє. Наше майбутнє вже буде без цих людей», — сказав президент.
Російські війська завдали ракетні удари по Десні зранку 17 травня. У той же день рятувальники повідомили про 8 загиблих та 12 травмованих.
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