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Ракетний удар по Десні на Чернігівщині: під уламками знайшли 87 загиблих

Під уламками у селищі Десна на Чернігівщині знайшли 87 тіл загиблих. Окупанти завдали удар зранку 17 травня.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

«Сьогодні ми припинили роботи на Десні — під уламками 87 жертв. Життя — це майбутнє. Наше майбутнє вже буде без цих людей», — сказав президент.

Російські війська завдали ракетні удари по Десні зранку 17 травня. У той же день рятувальники повідомили про 8 загиблих та 12 травмованих.

23 мая, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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