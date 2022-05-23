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Протягом трьох місяців РФ, імовірно, зазнала більших втрат, як і СРСР у Афганістані за 9 років, — британська розвідка

втрати окупантів

Про це повідомило Міноборони Великої Британії у твітері.

«За перші три місяці своєї «спеціальної військової операції» Росія, ймовірно, зазнала такої ж кількості загиблих, як і Радянський Союз під час його дев’ятирічної війни в Афганістані», — наголосили в розвідці.

Поєднання поганої тактики низького рівня, обмеженого повітряного прикриття, відсутності гнучкості, а також командного підходу, який може посилити невдачі, призвело до таких втрат, які під час наступу на Сході України продовжують зростати, кажуть у розвідці Британії.

«Російське суспільство в минулому виявилося чутливим до втрат під час воєн. У міру зростання втрат в Україні вони будуть ставати все більш очевидними, а невдоволення війною в суспільстві та бажання озвучити її можуть зростати», — зауважили в Міноборони.

23 мая, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина

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