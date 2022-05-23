Президент Байден дал старт Индо-Тихоокеанскому торговому соглашению

Президент Джо Байден объявил в понедельник о новом торговом соглашении с 12 странами Индо-Тихоокеанского региона, направленном на укрепление их экономик. Одновременно он предупредил американцев, обеспокоенных высоким уровнем инфляции, что «будет непросто», прежде чем они почувствуют облегчение.

По словам президента, он не считает экономическую рецессию в США неизбежной.

Выступая на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, Байден признал, что у американской экономики есть «проблемы», но они «не столь значительны, как у остального мира».

«Будет непросто, – добавил он. – На это уйдет какое-то время».

Отвечая на вопрос журналиста, он отверг мысль о неизбежности рецессии в США.

Вскоре после этих слов Байден объявил о запуске Индо-Тихоокеанской экономической программы.

Его администрация заявила, что это торговое соглашение призвано показать приверженность США региону, за который идет экономическая конкуренция, и удовлетворить потребность в стабильности в торговле после сбоев, вызванных пандемией и российским вторжением в Украину.

Кроме США участниками соглашения стали Австралия, Бруней, Индия, Индонезия, Япония, Южная Корея, Малайзия, Новая Зеландия, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам. На долю всех участников соглашения приходится 40 процентов мирового ВВП.

В совместном заявлении участники отметили, что соглашение поможет им совместно «подготовить свои экономики к будущему» после пандемии и войны в Украине.

На мероприятии, посвященном запуску программы, к Байдену и Кисиде присоединился премьер-министр Индии Нарендра Моди, а представители других стран выступили по видеосвязи. Моди приехал в Токио для участия в работе «Четырехстороннего диалога», в который также входят США, Япония и Австралия.

Белый дом заявил, что рамочная программа поможет США и странам Азии более тесто сотрудничать по таким вопросам, как цепочки поставок, цифровая торговля, «чистая» энергетика, защита работников и борьба с коррупцией.

Странам-участницам еще предстоит согласовать детали, поэтому покаадминистрации США трудно сказать, как это соглашение позволит выполнить обещание помогать американским работникам и бизнесу, удовлетворяя при этом глобальные потребности.

По мнению критиков, у соглашения есть свои недостатки. Оно не стимулирует потенциальных партнеров снижать тарифы и не предоставляет подписантам более широкий доступ на американские рынки.

Из-за этих ограничений новое соглашение может не стать привлекательной альтернативой Транстихоокеанскому партнерству (ТТП), которое работает дальше, после того как предыдущий президент Дональд Трамп вывел из него США. Китай, будучи крупнейшим торговым партнером для многих стран региона, также хочет присоединиться к ТТП.