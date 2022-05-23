Польше необходима финансовая поддержка Евросоюза, считает посол Украины в Варшаве

Посол Украины в Варшаве Андрей Дещица заявил, что, несмотря на то, что за три прошедших с начала российского вторжения месяца, когда украинские беженцы начали приезжать в Польшу, социальной напряженности в польском обществе не возникло, тем не менее трудности могут появиться в будущем.

Правительство Польши обеспечило украинских беженцев бесплатной медицинской помощью, образованием и другими социальными благами, при этом более 80% из них размещены в частных домах.

Польша стала основными воротами для гуманитарной помощи и поставок западного оружия в Украину. Она также работает над тем, чтобы оказать помощь Украине в транспортировке зерна и других сельхозпродуктов на экспорт по суше и через порты Балтийского моря.

Но в то время, как большинство из 27 стран-членов Евросоюза уже получили финансовую помощь на преодоление экономических последствий пандемии COVID-19, 36 миллиардов евро, выделенных Польше, до сих пор временно заблокированы. Комиссия ЕС, в частности, выдвигает требование об упразднении дисциплинарной палаты при Верховном суде Польши, которая имеет полномочия по отстранению от должности судей, что теоретически может приводить к давлению на неугодных служителей Фемиды.

Разблокирование этих средств, по мнению посла Андрея Дещицы, может предотвратить возможное возникновение социальной напряженности. Дещица отметил, что Россия прилагает огромные усилия по дезинформации в Интернете, включали распространение деструктивных слухов о том, что с украинцами государство якобы обращаются лучше, чем с самими поляками.

В интервью Associated Press 20 мая посол Андрей Дещица сказал: «Нам оказали очень теплый приём… Но для меня, для моих соотечественников, очевидно, что это не должно длиться вечно. Польша уже доказала, насколько эффективно она может справляться с волной мигрантов, насколько эффективно она может расходовать бюджетные средства и оказывать помощь беженцам», — сказал посол.

Польское пограничное управление зарегистрировало около 3,5 миллиона пересечений границы из Украины в Польшу с начала войны и более 1,4 миллиона в обратную сторону.

Из тех, кто прибывает в Польшу, некоторые направились в другие страны, но многие предпочли остаться в Польше, где у многих есть друзья или родственники, а также культурная и языковая общность. Многие также хотят остаться рядом с Украиной, надеясь вскоре вернуться.

По оценкам Дещицы, в настоящее время в Польше проживает от 3 до 4 миллионов украинцев, из которых около 1,5 миллиона уже работали, учились и жили в Польше до вторжения России. Для страны с населением 38 миллионов человек это означает около 10%.

В прошлом отношения Польши и Украины не всегда были безоблачными, но ситуация «кардинально изменилась», потому что российская угроза объединила всех. Посол Андрей Дещица сказал в интервью, что после того, как началась война, его часто останавливают люди на улице и благодарят за сопротивление Украины российскому вторжению. Поляки говорят: «Вы боретесь за свою и нашу свободу… Мы будем помогать вам столько, сколько требуется».