Оприлюднено імена 166 російських командирів, які віддають злочинні накази в Україні

Про це повідомляє Проект.

Розслідувачі назвали імена 166 російських військових, які віддають накази під час російського вторгнення в Україну. Журналісти встановили, що реальний бойовий досвід до вторгнення був лише у 39 із них.

За даними «Проекту», перед повномасштабною війною Росія зосередила біля кордонів України щонайменше 20% особового складу збройних сил РФ на чотирьох напрямках наступу.

«Проект» з’ясував, що у війні проти України беруть участь усі підрозділи російських збройних сил, здатні йти в наступ. Це усі сухопутні армії — 11 загальновійськових та одна танкова, усі наступальні сили повітряно-десантних військ, усі з’єднання розвідки, морська піхота всіх чотирьох флотів, самохідна артилерія, бомбардувальна, штурмова та винищувальна авіація.

У вторгненні також бере участь 15-та Олександрійська мотострілецька бригада з Самарської області — єдине миротворче з’єднання РФ, яке вона має право спрямовувати на вирішення міжнародних конфліктів під егідою ООН.