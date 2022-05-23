Литва пропонує провести військово-морську операцію для експорту зерна з заблокованих Росією портів України

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у коментарі The Guardian, передає РБК-Україна.

«Ми наближаємося до нового сезону збирання врожаю, і немає іншого практичного шляху експорту зерна, окрім як через чорноморський порт Одеси», — сказав він.

Міністр додав, що дуже важливо показати бідним країнам світу готовність робити серйозні кроки для запобігання кризи.

Ландсбергіс припустив, що військово-морська операція з супроводу могла б захистити судна з зерном.

«Нам буде потрібна коаліція охочих країн для захисту судноплавних шляхів», — зазначив він.