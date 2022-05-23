 
«  
  »

Литва пропонує провести військово-морську операцію для експорту зерна з заблокованих Росією портів України

Габріелюс Ландсбергіс

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у коментарі The Guardian, передає РБК-Україна.

«Ми наближаємося до нового сезону збирання врожаю, і немає іншого практичного шляху експорту зерна, окрім як через чорноморський порт Одеси», — сказав він.

Міністр додав, що дуже важливо показати бідним країнам світу готовність робити серйозні кроки для запобігання кризи.

Ландсбергіс припустив, що військово-морська операція з супроводу могла б захистити судна з зерном.

«Нам буде потрібна коаліція охочих країн для захисту судноплавних шляхів», — зазначив він.

23 мая, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  