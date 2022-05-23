Как стартапу сделать свой MVP

Любой бизнесмен на начале карьеры вкладывает максимум средств и усилий на развитие проекта, есть способ, который поможет сэкономить бюджет и время на разработку идеального веб-ресурса. MVP — продукт с помощью которого легко получить обратную связь от потенциальных клиентов, понять какой товар или услуга им наиболее интересна и за что они готовы платить.

Разработка стартапа (идея) и его mvp формируется по этапам:

Формулирование проблемы и задачи, которую решает mvp. Проанализировать рынок, общение с потенциальными клиентами. Начать собирать данные, проверять эффективность, добавлять востребованные функции и постепенно двигаться к более полной версии продукта. Создание mvp, минимальной версии вашего проекта, тестирование ее на практике. Сделать выводы насчет эффективности продукта.

Многие считают что mvp делается в спешке и ничего путного для бизнес-проекта он не принесет. Это не так, просто на него тратиться минимум времени и включают только самые важные функции, которые обязательно проверяют на актуальность для реальных пользователей. Следовательно, время на запуск проекта сокращается в несколько раз.

Цели MVP

Для не крупной компании, создающей первый онлайн-сервис, простой mvp вполне подходит. Сервис должен проверить ваши основные предположения. Заинтересует ли ваш товар или услуга пользователей? Если спрос есть, тогда стартап может начинать искать бюджет и команду для развития бизнеса.

Цели, которые осуществляет mvp:

проверяет насколько успешен продукт, затрачивая минимум ресурсов;

экономит время команды на запуск проекта;

открывает продукт для потенциальных клиентов, захватив рынок быстрее конкурентов, при этом версия продукта может быть еще не наполнена контентом;

создает базу для следующих проектов;

анализирует поведение и потребности пользователей;

привлекает инвесторов.

Отличие mvp от релиза с открытым исходным кодом, который вышел ранее в том, что релиз рассматривает предпочтения пользователей, но он не определяет направление развития продукта. MVP необходимо для проверки потребности рынка, в случае ее отсутствия — создать.

Перед впуском mvp есть риск — продукт может плохо повлиять на бренд, если разработка продукта была поверхностной и неграмотной. К примеру, крупной компании, которая имеет высокий уровень, не позволителен неудачный mvp. Безопаснее будет создать mvap (минимально ценного продукта), с помощью которого проще напоминать команде, что не стоит задача выпустить вещь с низкими затратами. Стратегия mvap — приоритет на пользователей и их потребности. Кроме того, с mvap можно провести исследование, проанализировать юзабилити, оценить демографию и создать uses cases, чтобы определить лучшие способы удовлетворения запросов потенциальных покупателей. Стоимость минимально ценного продукта дороже, но он гарантировано положительно повлияет на лицо бренда.

Минусы mvp

Главный недостаток жизнеспособного продукта — недоработки, так как проект включает только ключевые функции и экономятся средства при разработке сервиса. В первую очередь это касается пользовательского опыта. Учтите, что на всем экономить не получиться, у сервиса обязан быть качественный UX. В противном случае mvp может показывать, что проект не рентабелен и не оправдывает ожидания клиентов.

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