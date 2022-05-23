ЕС рассмотрит конфискацию замороженных российских активов как средство восстановления Украины

Латвия, Литва, Словакия и Эстония во вторник потребуют конфискации российских активов, замороженных Евросоюзом, для финансирования восстановления Украины после вторжения России.

Об этом говорится в совместном послании этих четырех стран.

3 мая Украина оценила сумму, необходимую для восстановления страны после разрушений, причиненных Россией, примерно в 600 миллиардов долларов. Но поскольку война все еще продолжается, эта сумма, вероятно, резко возросла, говорится в документе.

«Значительная часть расходов на восстановление Украины, включая компенсацию жертвам российской военной агрессии, должна быть покрыта Россией», – говорится в послании, которое должно быть представлено министрам финансов стран ЕС во вторник.

В документе, с которым ознакомилось агентство Reuters, также содержится призыв к ЕС начать подготовку новых санкций против Москвы.

«Если Россия не прекратит военную агрессию против Украины, то между ЕС и Россией вообще не должно остаться никаких экономических связей. Таким образом ни один из наших финансовых ресурсов, товаров или услуг не будет способствовать военной машине России», – говорится в письме.

В нем отмечается, что ЕС и страны-союзники уже заморозили активы, принадлежащие российским физическим и юридическим лицам, и около 300 миллиардов долларов резервов центрального банка.

«Теперь мы должны определить законные способы максимального использования этих ресурсов в качестве источника финансирования – как для покрытия расходов, связанных с постоянными усилиями Украины по противостоянию российской агрессии, так и для послевоенного восстановления страны», – заявили авторы послания.

«Конфискация государственных активов – таких, как резервы центрального банка или предприятия, (являющиеся) государственной собственностью, – имеет к этой (проблеме) прямое отношение».

В прошлую среду Еврокомиссия заявила, что рассмотрит возможность конфискации замороженных российских активов для финансирования Украины в соответствии с национальным законодательством и законодательством ЕС, но не упомянула резервы центрального банка.

Различные официальные лица ЕС предупреждали, что конфискация активов является юридически сложной задачей, поскольку для этого не существует соответствующих законов ЕС.

«В случаях, когда законные способы конфискации активов не будут найдены, их следует использовать как рычаг давления и освобождать только после того, как Россия компенсирует Украине весь нанесенный ущерб», – заявили представители четырех стран.