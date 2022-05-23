Байден заявил о готовности применить военную силу для защиты Тайваня

Президент США Джо Байден подтвердил, что США готовы защищать Тайвань «военным путем», если Китай вторгнется на его территорию.

«Это обязательство, которое мы взяли на себя», — сказал Байден на пресс-конференции в Токио, куда он прибыл в воскресенье в рамках своей поездки по странам Азии. Его цитирует Assotiated Press.

Байден заявил, что любые попытки Китая применить силу против Тайваня будут «просто неуместными» и «выведут из строя весь регион, подобно тому, что произошло в Украине». По словам президента США, необходимость защиты Тайваня стала «еще сильнее» после российского вторжения в Украину.

Президент США сказал, что он «ожидает», что Китай не будет пытаться захватить Тайвань силой, но он сказал, что оценка «зависит от того, насколько сильно мир ясно даст понять, что такого рода действия приведут к долгосрочному неодобрению со стороны остального общества».

Он добавил, что сдерживание Китая от нападения на Тайвань одна из причин, почему важно, чтобы президент России Владимир Путин «заплатил дорогую цену за свое варварство в Украине», чтобы Китай и другие страны поняли, что такие действия не приемлемы.

Комментируя слова Байдена, официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая.

«Тайваньский вопрос – это сугубо внутреннее дело Китая», — отметил Вэньбинь, добавив, что компромиссов или уступок по этому вопросу не будет.

Ранее США избегали давать Тайваню столь явные гарантии безопасности. Закон об отношениях с Тайванем, который с 1979 года регулирует отношения США с островом, не требует от США военного вмешательства для защиты Тайваня в случае вторжения Китая на его территорию. Согласно документу, США обязаны лишь обеспечить острову ресурсы для самообороны, если Китай предпримет попытку изменить статус Тайваня в одностороннем порядке.

Придерживаясь политики «одного Китая», США не признают независимость Тайваня и не имеют с ним официальных дипломатических отношений, но продолжают поддерживать неофициальные контакты.