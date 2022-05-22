Запорізька область: ЗСУ і партизани знищили артилерійські системи росіян

ЗСУ разом з партизанами на Запоріжжі знищили кілька ворожих артилерійських систем.

Джерело: Запорізька ОВА

Дослівно: «Завдяки злагодженим діям із партизанами, українські стрільці знищили кілька артилерійських систем російської армії».

Деталі: Як зазначається, в Мелітополі на ці поразки загарбники відповіли посиленням контролю на блокпостах та перевірками не лише приватних авто, а й громадського транспорту.

Нагадаємо: Як уже повідомлялося, ЗСУ знищили російські гармати «Гіацинт і «Піон», модернізований танк Т-72Б3, самохідну гаубицю «Мста-С» та іншу броньовану техніку.