В окупованому Енергодарі підірвали гауляйтера, він поранений — мер

У тимчасово окупованому Енергодарі вранці невідомі підірвали двері під’їзду, де перебував ставленик окупантів так званий «глава адміністрації» Андрій Шевчик.

Джерело: мер Енергодара Дмитро Орлов у Telegram

Пряма мова: «Інтернет-ресурсами шириться інформація про вибух, який зранку 22 травня стався в Енергодарі на вулиці Курчатова. Всі обставини події звясовуються, але маємо точне підтвердження що під час вибуху отримали поранення самопроголошений голова «народної адміністрації» Шевчик і його охоронці. Вони госпіталізовані до лікарні з травмами різної ступені важкості».

фото з telegram

Деталі: За словами Орлова, під час вибуху ніхто з мешканців під’їзду не постраждав. Очевидно, чекали саме на колаборанта і вдарили точно та прицільно.