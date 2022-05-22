У фільтраційних таборах на Донеччині перебувають майже тисячі чоловіків

Російські окупанти вивозять чоловіків з тимчасово окупованих територій до «фільтраційних таборів». Щодня темпи зростають, лише у Безіменному та Козацькому Новоазовського району Донецької області перебувають майже 4 тисячі людей
Про це інформує у телеграмі Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.
«Їх кількість зросла удвічі лише за останні два тижні. Жоден утримуваний у таборах не повернувся. Чоловіки перебувають у жахливих умовах, сплять на підлозі, в задусі та антисанітарії, піддаються тортурам та знущанням», – пише Людмила Денісова.
Уповноважена Верховної Ради України з прав людини додає, що ворог заявляє – у липні-серпні чоловіків із таборів мобілізують до збройних формувань ОРДО.
«Для цього наших громадян примушують до написання заяв про отримання громадянства самопроголошеної псевдореспубліки або Росії.
Захоплення та катування заручників є актом тероризму відповідно до Конвенції Ради Європи про попередження тероризму та воєнним злочином відповідно до статті 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду», – додає Уповноважена.
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