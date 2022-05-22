США покинули заседание АТЭС из-за вторжения РФ в Украину

Представители Соединенных Штатов, Канады, Новой Зеландии, Японии и Австралии покинули 21 мая встречу министров торговли организации Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) в Бангкоке в знак протеста против вторжения России в Украину. В конференции принимала участие 21 страна-член АТЭС.

Делегации этих стран покинули зал заседаний, когда на открытии начал выступать с речью представитель Российской Федерации.

Более семисот участников форума съехались в столицу Тайланда, чтобы обсудить общие для них экономические проблемы – впервые за два года это делается очно, а не по видеосвязи.

После относительно успешного экономического роста, зафиксированного в прошлом году – 5,9% для всех стран АПЕК в целом – прогноз на этот год составляет 4,2%, а на 2023-й – лишь 3,8%.

«Ключевая задача – это наши действия по расширению соглашенй о свободной торговле для каждого участника, – сказал на форуме министр торговли Тайланда Джурин Лаксанависит. – Дискуссии будут включать продвижение многосторонней торговли, а также стимулирование экономического роста и развития в условиях пандемии COVID-19».