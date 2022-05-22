Росіяни знищили майже 90% домівок у селі Вільхівка на Харківщині, — Синєгубов Португалія має намір курувати відбудову навчальних закладів в Україні » Россияне больше часа обстреливали Сумщину из РСЗО Российские оккупационные войска более часа ведут обстрел территории Сумской области из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Сумской областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий в субботу, 21 мая. «Сумы. Ситуация с обстрелами по состоянию на 15:30. Почти в 9 утра россия со своей территории вела артобстрелы территорий Белопольского общества. Также более часа враг ведет огонь со своей территории ракетными системами залпового огня по территории Сумского района«, — написал Живицкий. Всеми подробностями глава ОВА пообещал поделиться позднее.