Росіяни знищили майже 90% домівок у селі Вільхівка на Харківщині, — Синєгубов

Російська армія знищила практично 90% житлових будинків у селі Вільхівка Харківської області
Про це написав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
«Росіяни сюди зайшли ще у перші дні повномасштабного вторгнення. Коли ми вигнали окупантів, село поступово повертається до нормального життя. Окупанти знищили практично 90% домівок», — написав він.
Синєгубов зазначив, що правоохоронці фіксують воєнні злочини російської армії.
«Як і в інших звільнених населених пунктах, окупанти залишили сотні мінувань, весь час після звільнення тут працюють військові та вибухотехніки», — додав очільник ОВА.
Він назвав пріоритетами відновлення критичної інфраструктури, забезпечення соцвиплат та гуманітарної допомоги.
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