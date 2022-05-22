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Росіяни знищили майже 90% домівок у селі Вільхівка на Харківщині, — Синєгубов

Російська армія знищила практично 90% житлових будинків у селі Вільхівка Харківської області

Про це написав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

«Росіяни сюди зайшли ще у перші дні повномасштабного вторгнення. Коли ми вигнали окупантів, село поступово повертається до нормального життя. Окупанти знищили практично 90% домівок», — написав він.

Синєгубов зазначив, що правоохоронці фіксують воєнні злочини російської армії.

«Як і в інших звільнених населених пунктах, окупанти залишили сотні мінувань, весь час після звільнення тут працюють військові та вибухотехніки», — додав очільник ОВА.

Він назвав пріоритетами відновлення критичної інфраструктури, забезпечення соцвиплат та гуманітарної допомоги.

22 мая, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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