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Португалія має намір курувати відбудову навчальних закладів в Україні

Прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта запропонував, щоб держава стала куратором відбудови шкіл та дитячих садків в Україні

Про це він сказав на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, яку опублікував Офіс президента у Telegram.

«Ми можемо обіцяти українському уряду те, що ми будемо виступати в ролі кураторів певної географічної зони. Також я запропонував президенту Зеленському трошки інше рішення, коли ми можемо виступати кураторами відбудови навчальних закладів — шкіл і дитячих садочків, оскільки у нас в цьому є дуже великий досвід і для нас важливо інвестувати в майбутнє», — сказав прем’єр Португалії.

Кошта зазначив, що в країни є великий досвід і спроможності проєктування будівництва цих навчальних закладів.

«Це може бути окремий варіант, який ми можемо запропонувати України. В рамках спілкування з українським прем’єром ми обговоримо і варіант з інфраструктурою, і окремо з навчальними закладами», — підсумував він.

22 мая, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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