Поблизу Бучі виявили нові тіла вбитих окупантами місцевих жителів

У селі Бузова Бучанського району, що на Київщині виявили ще два тіла убитих російським військом мирних жителів. Ними виявилися літня жінка та її 27-річний онук, яких вбили на власному подвір’ї під час обстрілів у лютому
Про це інформує у фейсбуці Поліція Київської області.
21 травня правоохоронці провели ексгумацію тіл двох жителів села Бузова.
«Цивільні громадяни були вбиті окупантами під час бойових дій на Бучанщині. Так в кінці лютого під час обстрілів на власному подвір’ї загинула літня жінка, а на початку березня окупанти вбили і її 27-річного онука. Родичі поховали загиблих на місцевому кладовищі», – йдеться в повідомленні.
Наразі поліцейські Київщини виявили та оглянули вже 1 290 тіл українців, які загинули під час бойових дій в області.
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