Поблизу Бучі виявили нові тіла вбитих окупантами місцевих жителів

Про це інформує у фейсбуці Поліція Київської області.

21 травня правоохоронці провели ексгумацію тіл двох жителів села Бузова.

«Цивільні громадяни були вбиті окупантами під час бойових дій на Бучанщині. Так в кінці лютого під час обстрілів на власному подвір’ї загинула літня жінка, а на початку березня окупанти вбили і її 27-річного онука. Родичі поховали загиблих на місцевому кладовищі», – йдеться в повідомленні.

Наразі поліцейські Київщини виявили та оглянули вже 1 290 тіл українців, які загинули під час бойових дій в області.