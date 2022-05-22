Німеччина не може передати Україні вживані БМП через відсутність політичної волі, — Bild

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

За інформацією видання, Німеччина не планує передавати Україні старі бойові машини піхоти «Marder», які потребують ремонту і не знаходяться на озброєнні армії.

Зазначається, що на ремонт пішло б 9-12 місяців.

«Прості цифри показують, що справа не в техніці, а в політичній волі. Тому ми не можемо поставити наші «Marder» Україні», — заявив анонімний чиновник Міноборони у коментарі.

За даними видання раніше в оборонному відомстві Німеччини заявляли, що не мають зайвих БМП «Marder» для передачі України. Але пізніше з’ясувалося, що бундесвер має 62 таких БМП, які більше не використовуються. 32 одиниці підлягають ремонту.