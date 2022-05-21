Завершение войны будет «дипломатическим» — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что завершение войны будет «дипломатическим».

«Раньше я думал, что закончить можно исключительно диалогом… Я считал, что это будет диалог, что в этом диалоге можно будет найти ответы на много вопросов и много решений с российской стороной», — сказал он в интервью телекомпании ICTV, показанном в субботу в формате телемарафона.

Сейчас, сказал он, «я понимаю, что завершение будет дипломатическим». «Сейчас это как автомобиль – не бензиновый и не электрокар, гибрид, потому и война такая сложная и победа будет очень сложной. Она будет кровавой, в бою, но концовка точно будет в дипломатии», — заметил Зеленский.

«Есть вещи, которые мы не сможем завершить иначе, кроме как за столом переговоров. Мы хотим вернуть всё, Российская Федерация хочет всё не отдать», — сказал он.