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Вакарчук вновь станет отцом

Вокалист группы «Океан Эльзы» снова станет отцом. Продюсер Евгения Яцута, состоящая с певцом в неофициальном браке, была замечена с округлым животом. Женщина, уже родившая Вакарчуку первенца, побывала в павильоне на кинорынке в Каннах.

Напомним, 47-летний Святослав Вакарчук впервые стал отцом в прошлом году. Сын был назван в честь отца рокера Ивана Вакарчука.

Певец не распространяется на темы личной жизни, поэтому общество долго не знало имени матери его ребенка. Однако в результате разные источники подтвердили, что сына публичной персоны родила 39-летняя продюсерша украинского продакшена.

Говорят, лидер Океана Эльзы встречается с любимой несколько лет. О завершении предыдущих отношений с Лялей артист сообщил в июне 2021 года. Расставшись, они, по словам Вакарчука, остались близкими людьми.

21 мая, 2022 | Category: Новости, Светская жизнь, Украина, Шоу-бизнес

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