В Пентагоне отреагировали на заявления Шойгу про захват Луганской области

Спикер Пентагона Джон Кирби отреагировал на заявления главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о якобы скором полном захвате Луганской области.

Так, на вопрос журналиста о том, есть ли у Пентагона какое-нибудь общее представление о том, какая часть Украины сейчас контролируется Россией и что это значит, Кирби указал, что у него нет процентной оценки.

«И я не уверен, что это будет какая-нибудь полезная метрика, потому что территория буквально переходит из рук в руки каждый божий день», — отметил он.

«Например, две недели назад, если бы вы спросили меня о Харькове… Хотя мы никогда не считали, что россияне удерживали Харьков, они окружали и окружали Харьков. Был только небольшой коридор юго-восточнее города, через который украинцы могли продолжать поставлять себя «А теперь они буквально оттеснили россиян далеко от Харькова вплоть до границы с Беларусью и с Россией. А потом еще на восток, далеко в северный регион Донбасса», — отметил он.

Днем ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что российские оккупационные войска почти завершили операцию по «освобождению» так называемой «ЛНР».

«Группировки российских вооруженных сил совместно с подразделениями народной милиции «Луганской и Донецкой народных республик» продолжают расширять контроль над территориями Донбасса. Приближается к завершению «освобождение» «Луганской народной республики» — заявил он.