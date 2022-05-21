США прагнуть залишити у Європі близько 100 тисяч своїх військових

Штати хочуть надовго залишити 100 000 військових у Європі перед обличчям російської загрози.

Про це повідомив американський телеканал CNN з посиланням на представників адміністрації США.

У подальшій перспективі Сполучені Штати мають намір зберегти присутність у Європі близько 100 тисяч своїх військових, якщо тільки Росія не вдасться до ескалації та не загрожуватиме Фінляндії й Швеції або іншим членам НАТО.

«Ця кількість може тимчасово збільшуватися, якщо НАТО проводитиме додаткові військові навчання в регіоні, а також якщо США розгорнуть нові бази в Європі для реагування на зміни середовища безпеки», – зазначили в публікації.

Такі плани розглядалися під час зустрічі глав військових керівників країн НАТО в минулий четвер у Брюсселі, повідомили американські чиновники.

Десантники армії США Фото: Повітряні сили США

Про це також йтиметься на зустрічі міністрів оборони Альянсу в червні та на саміті в Мадриді пізніше того ж місяця.