Росія припинила постачання газу до Фінляндії

Про це повідомляє Reuters.

Фінський оператор Gasgrid та державна компанія Gasum підтвердили, що Газпром припинив постачання газу в суботу, о 7:00.

Це було зроблено після того, як у Гельсінкі відмовилися виконувати вимогу Росії щодо оплати газу рублями.

Російський газ постачався до Фінляндії протягом майже 50 років. У Gasum заявили, що влітку мають намір забезпечити фінів газом через газопровід Balticconnector, що сполучає газотранспортні системи Фінляндії та Естонії по дну Фінської затоки.

Раніше від постачання було відімкнено Болгарію та Польщу, які також не погодилися на вимоги Москви.