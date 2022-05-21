Разведка США предположила, когда Путин уйдет из Кремля

В разведке США считают, что никто в России не в силах заставить Владимира Путина прекратить войну в Украине и сесть за стол переговоров. Также пока нет предпосылок для того, чтобы ожидать скорейшего свержения кремлевского диктатора.

Представители американской разведки не видят оснований полагать, что любое изменение в российском общественном мнении против войны Кремля в Украине даже резко повлияет на то, чтобы убедить Путина прекратить конфликт. Разведчики также сомневаются, что война, ставшая настоящей катастрофой для российских вооруженных сил, может привести к отстранению Путина от власти. По крайней мере, этого не видят в краткосрочной перспективе.

По мнению аналитиков, Путин укрепил свой контроль над Россией более чем за 20 лет пребывания у власти. Поэтому сложно поверить, чтобы этот контроль дал сбой. Источники также сообщают, что хозяин Кремля самостоятельно руководит военными операциями в Украине и никаких советов не принимает.

«Путин принимает участие в повседневном управлении конфликтом, согласно трем источникам, знакомым с американской и европейской разведкой. Путин принимает непосредственное участие в принятии решений, которые бы в большинстве западных армий входили в обязанности низших чинов офицеров», – говорится в публикации. «Очевидно, что он сам принимает решение. Похоже, он не слишком полагается даже на экспертов в правительстве или в кабинете министров», -заявляет высокопоставленный представитель НАТО.