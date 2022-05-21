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Португалія надасть Україні до 250 млн євро фінансової підтримки

Прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта підтвердив готовність долучитися до відбудови України після війни, країна надасть Україні 250 євро допомоги

Про це повідомляє Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Відповідний меморандум уже підписали прем’єри Денис Шмигаль та Антоніу Кошта.

Перший транш у 100 млн євро має надійти цього року, що дозволить зберегти макроекономічну стабільність під час війни.

Крім того, прем’єр-міністр Португальської Республіки відзначив опір українського народу варварському й цілковито незаконному вторгненню Росії й той приклад мужності, який українці показали всьому світові.

21 мая, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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