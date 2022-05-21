Платье Дамалы ушло с молотка, средства пойдут на поддержку Украины

Платье-вышиванку, в котором Джамала открывала Евровидение-2017, продали на аукционе Catawiki за 173 тысяч гривен. Все вырученные средства будут переданы в благотворительный фонд Yellow-Blue Foundation, поддерживающий вооруженные силы и украинцев, пострадавших от войны.

«Символично, что накануне Дня вышиванки однин из моих вышитых нарядов выполнил особую миссию», — поделилась артистка.

Эксклюзивные наряды для Джамалы создала украинская дизайнер Юлия Магдич. Певица рассказала, что это платье особенно для нее, ведь сочетает в себе традиции и историю ее родной страны. Образ стал ключевым лотом аукциона, на котором было представлено 11 вещей от участников Евровидения разных лет.

Стоит отметить, что на благотворительных концертах в Европе Джамала с песней «1944» собрала 83 миллиона евро для Украины.