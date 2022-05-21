Разведка США предположила, когда Путин уйдет из Кремля В Пентагоне отреагировали на заявления Шойгу про захват Луганской области » Оккупанты препятствуют эвакуации людей из Херсонской области Российские оккупанты мешают эвакуации мирных жителей Херсонской области на подконтрольную украинскому правительству территорию. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 21 мая.

«Российские захватчики продолжают применять тактику террора против украинского гражданского населения на временно занятых территориях. В частности, препятствуют эвакуации людей из Херсонской области на подконтрольную Украине территорию и открытию гуманитарных коридоров для ввоза продуктов питания, медикаментов и эвакуации пожилых людей, больных и детей», говорится в сообщении.