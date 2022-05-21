Оккупанты несут большие потери в беспилотниках — доклад Британской разведки

И без того низкая боевая эффективность армии оккупантов может ухудшиться еще больше, если они продолжат терять беспилотники такими темпами, — сообщает разведка Британии в своем ежедневном докладе

Отмечается, что возможности разведки вс рф из-за потерь БПЛА будут еще больше ухудшаться, что негативно скажется на оперативной эффективности.

В российско-украинской войне беспилотники сыграли ключевую роль для обеих сторон, хоть они и оказались уязвимыми как для сбивания и электронных помех.

россия попыталась реализовать концепцию «разведывательного удара», которую она доработала в Сирии, когда используются разведывательные БПЛА для определения целей поражения боевыми самолетами или артиллерией.

Но вс рф, вероятно, испытывают нехватку подходящих БПЛА для выполнения этой задачи, что усугубляется ограничениями ее производственных мощностей в результате санкций