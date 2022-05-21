Ирина Билык возмущена решением бывшего мужа дать концерт в РФ

Украинская певица Ирина Билык, после полномасштабного вторжения РФ в Украину заняла проукраинскую позицию, прокомментировала решение бывшего мужа принять участие в концерте в Москве. По словам артистки, Аслан Ахмадов поддерживал ее в первые дни войны, а сам уехал из РФ в Азербайджан.

«В этой ситуации есть основное понятие для меня – «бывший муж»! Я с ним разошлась пол года назад, и это о многом говорит. У нас уже тогда были разные взгляды на жизнь. Да, когда началась война, он меня очень поддержал, переживал за сына. Но я лично не слежу за его жизнью, мы редко виделись и жили отдельной жизнью. Это было мое решение»,

– прокомментировала Ирина Билык.

По словам певицы, о концерте бывшего мужа в Москве и о его возвращении в Россию она узнала в новостях. И была шокирована этим.