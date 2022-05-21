Германия и Италия открывают рублевые счета для оплаты газа из РФ

Германия и Италия разрешили компаниям открывать счета в рублях для покупки российского газа
Два источника сообщают, что немецкие импортеры газа получили от Берлина уведомление о возможности открывать рублевые счета для оплаты российского газа без нарушения санкций.
Отмечается, что Германия, являющаяся крупнейшим импортером российского газа в регионе, действовала по этому вопросу в тесной координации с ЕС.
Итальянское правительство также общалось с Европейской комиссией и получило разъяснения о том, как легально покупать российский газ, сообщил Reuters высокопоставленный источник в правительстве.
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