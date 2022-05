Платье Дамалы ушло с молотка, средства пойдут на поддержку Украины Звезда шоу «Мастер Шеф» вышла замуж » Гарри Стайлз высказал свою поддержку Украине во время концерта Знаменитый британский певец порадовал своих украинских поклонников, поддержав Украину во время выступления на концерте. Концерт Гарри Стайлза прошел в UBS Arena, которая находится в Элмонте, штат Нью-Йорк, США. Фанаты артиста, которые находились в зале, принесли с собой флаг Украины. По всей видимости, они стояли совсем рядом со сценой, ведь им удалось передать флаг Стайлзу. Музыкант взял сине-желтый символ Украины и повесил себе на плечо. Вместе с ним артист ходил по сцене во время исполнения своего хита Sign Of The Times. Гарри Стайлз – известный британский певец, автор песен и актер. Гарри Стайлз начал свою музыкальную карьеру в 2010 году с участия в шоу The X Factor. После того как парень не достиг успеха в отборе вокального конкурса, он вместе с четырьмя другими участниками шоу основал бой-бэнд One Direction, впоследствии ставший одним из самых успешных и продаваемых бой-бэндов за все время.