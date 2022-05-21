Арсен Мирзоян рассказал, чем занимается его мать в Запорожье

Арсен Мирзоян родом из Запорожья, где находится его мама. Артист говорит, что она чувствует себя нормально.

20 мая свой День рождения отметил украинский певец Арсен Мирзоян. Муж Тони Матвиенко не только творчески поддерживает Украину, но и настоящими мужскими поступками.

Также зять Нины Матвиенко активно занят и в волонтерской работе.

Сейчас Арсен ездит в Европу, выкупает машину и набивает их продуктами и пособиями для военных. Когда он привозит машину по месту назначения, всегда дает небольшой концерт для украинских военнослужащих.

Мирзоян родом из Запорожья, где находится его мама. Артист говорит, что она чувствует себя нормально.

«Я ей звоню, а она отвечает «Я на сетках». Она плетет сетки. Вот я думаю на днях к ней заехать».

Рассказал Арсен и о том, выходит ли в усовиях войны и нон-стоп волонтерства писать песни.

«Пишутся… Есть песня «Моя страна», есть песня с рабочим названием «Вальс. Ирпень». Мы записали сразу чистовик, без черновика. Потому что я не знаю, когда снова смогу появиться на студии с гитарой»