Функциональный ELM327 Wi-Fi для диагностики ТС «Газпром» отключает газ Финляндии » «Жодних кордонів, крім кордонів 1991 року»: Буданов заявив, що Україна воюватиме до повної деокупації і назвав терміново потрібні озброєння Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що Україна воюватиме, допоки російська армія перебуватиме на нашій території Про це він заявив у інтерв’ю The Wall Street Journal, передає ZN.ua. “Я не знаю жодних кордонів, крім кордонів 1991 року”, — сказав Буданов. За його словами, для пришвидшення контрнаступу Україні терміново потрібні ракетні комплекси середньої та великої дальності, артилерія та авіація. “Ми ведемо війну на своїй території. Якщо хтось вважає, що у нас повинні бути обмеження щодо використання деяких видів озброєння, я хотів би нагадати, що Росія тут використовує абсолютно всі види озброєння, які є у неї. Застосовано весь спектр зброї, окрім ядерної”, – зауважив очільник ГУР.