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«Жодних кордонів, крім кордонів 1991 року»: Буданов заявив, що Україна воюватиме до повної деокупації і назвав терміново потрібні озброєння

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що Україна воюватиме, допоки російська армія перебуватиме на нашій території

Про це він заявив у інтерв’ю The Wall Street Journal, передає ZN.ua.

“Я не знаю жодних кордонів, крім кордонів 1991 року”, — сказав Буданов.

За його словами, для пришвидшення контрнаступу Україні терміново потрібні ракетні комплекси середньої та великої дальності, артилерія та авіація.

“Ми ведемо війну на своїй території. Якщо хтось вважає, що у нас повинні бути обмеження щодо використання деяких видів озброєння, я хотів би нагадати, що Росія тут використовує абсолютно всі види озброєння, які є у неї. Застосовано весь спектр зброї, окрім ядерної”, – зауважив очільник ГУР.

20 мая, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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